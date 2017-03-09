У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО

Хто виявився причетним до жорстокого вбивства чоловіка у Дніпрі, дивіться в огляді надзвичайних подій. Також в сьогоднішньому випуску: у Одеському аеропорту затримали торговця живим товаром, у Чернігові патрульні врятували рибалку.

Телеканал ЧП.INFO