У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
Хто виявився причетним до жорстокого вбивства чоловіка у Дніпрі, дивіться в огляді надзвичайних подій. Також в сьогоднішньому випуску: у Одеському аеропорту затримали торговця живим товаром, у Чернігові патрульні врятували рибалку.
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