Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
Їдкий дим оповив столицю. Два дні поспіль усі райони Києва заполонив смог. Запах горілого чутно чи не в усіх квартирах та будинках. Особливо небезпечний густий туман - для водіїв. Адже видимість дороги вкрай обмежена – максимум 500 метрів.
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