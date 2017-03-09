Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО

Їдкий дим оповив столицю. Два дні поспіль усі райони Києва заполонив смог. Запах горілого чутно чи не в усіх квартирах та будинках. Особливо небезпечний густий туман - для водіїв. Адже видимість дороги вкрай обмежена – максимум 500 метрів.

Телеканал ЧП.INFO