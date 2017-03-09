В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
В Черкасах звільнили кондукторку маршрутки. Жінка, за словами свідків, накричала на пенсіонерку, яка їхала в автобусі. Хтось із очевидців зняв конфлікт на відеокамеру і оприлюднив ролик у соцмережах. Його побачили співробітники мерії і жінку одразу звільнили з роботи.
І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться…
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