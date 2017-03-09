Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
Ситуація з насильством над жінками в Україні продовжує залишатися ганебною. Це підтверджує статистика. У 2016 році на єдину гарячу лінію з протидії домашньому насильству дзвінків стало врази більше. Тільки з Донецької області поскаржилися на жорстоке поводження і насилля у сім`ї 3500 людей, а з Луганської 1500. Окрім цього, жінки скаржаться на погане самопочуття після побоїв чоловіків.
|
09.03.2017 | 23:30
|
09.03.2017 | 23:15
|
09.03.2017 | 22:45
|
09.03.2017 | 22:15
|
09.03.2017 | 21:45
|
09.03.2017 | 21:20
|
09.03.2017 | 21:10
|
09.03.2017 | 20:45
|
09.03.2017 | 20:15
|
09.03.2017 | 19:50
|
09.03.2017 | 19:00
|
09.03.2017 | 18:30
|
09.03.2017 | 14:20
|
09.03.2017 | 06:37
|
08.03.2017 | 06:00
|
08.03.2017 | 02:00
-
- 1 з 721
- ››