Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО

Ситуація з насильством над жінками в Україні продовжує залишатися ганебною. Це підтверджує статистика. У 2016 році на єдину гарячу лінію з протидії домашньому насильству дзвінків стало врази більше. Тільки з Донецької області поскаржилися на жорстоке поводження і насилля у сім`ї 3500 людей, а з Луганської 1500. Окрім цього, жінки скаржаться на погане самопочуття після побоїв чоловіків.

Телеканал ЧП.INFO