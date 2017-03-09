У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
Штрафують львівські патрульні - далеко не всіх. Люди, яких зупиняють, божаться, що більше порушувати не будуть і урок засвоїли. Тож патрульні часто обмежуються попередженнями.
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