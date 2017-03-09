У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО

Він не змирився з безкарністю, тому оскаржує закриття справи про побиття… у суді. Мова про журналіста з Чернігова Владислава Савенока. Його повалили на підлогу, вихопили фотокамеру та зламали руку охоронці народного депутата. Журналіст, звісно, звернувся до правоохоронців. Вони розслідували справу з листопада дві тисячі п’ятнадцятого року. За весь цей час, за словами медійника, допитали тільки одного охоронця, який, власне, перешкоджав його професійній діяльності.

Телеканал ЧП.INFO