У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
Він не змирився з безкарністю, тому оскаржує закриття справи про побиття… у суді. Мова про журналіста з Чернігова Владислава Савенока. Його повалили на підлогу, вихопили фотокамеру та зламали руку охоронці народного депутата. Журналіст, звісно, звернувся до правоохоронців. Вони розслідували справу з листопада дві тисячі п’ятнадцятого року. За весь цей час, за словами медійника, допитали тільки одного охоронця, який, власне, перешкоджав його професійній діяльності.
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