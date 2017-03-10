Поблизу лінії розмежування СБУ затримала бойовика "ДНР". ВІДЕО

Поблизу лінії розмежування СБУ затримала бойовика "ДНР". ВІДЕО

05:00 10.03.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими затримали бойовика незаконного збройного формування т.зв. «ДНР» поблизу Горлівки на Донеччині після перетину лінії розмежування.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець влітку 2014 року приєднався до терористів. Пройшовши відповідну підготовку, він був зарахований до однієї з так званих «військових частин» ДНР». Бойовик неодноразово брав безпосередню участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції поблизу Горлівки.

Співробітники спецслужби встановлюють справжні цілі переходу бойовика у військовій формі на територію контрольовану українською владою.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими затримали бойовика незаконного збройного формування т.зв. «ДНР» поблизу Горлівки на Донеччині після перетину лінії розмежування.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець влітку 2014 року приєднався до терористів. Пройшовши відповідну підготовку, він був зарахований до однієї з так званих «військових частин» ДНР». Бойовик неодноразово брав безпосередню участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції поблизу Горлівки.

Співробітники спецслужби встановлюють справжні цілі переходу бойовика у військовій формі на територію контрольовану українською владою.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2884#sthash.GV77ytjE.dpuf

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