Телефонні дзвінки, як афера та шахрайство у соцмережах. ВІДЕО
Телефонні дзвінки, як афера та шахрайство у соцмережах. ВІДЕО
Подібних махінацій існує сотні. Із розвитком технологій, досконалішими та винахідливішими стають і спроби обвести довірливих людей навколо пальця.
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