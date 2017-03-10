Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО

Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО

08:20 10.03.2017

Бойовика бандформування «Восток» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Терорист переховувався від правоохоронців у н.п. Новотроїцьке Донецької області.

За словами затриманого, у березні 2015 року він добровільно приєднався до угруповання бойовиків та займався будівництвом фортифікаційних споруд.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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