Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО
Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО
Бойовика бандформування «Восток» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
Терорист переховувався від правоохоронців у н.п. Новотроїцьке Донецької області.
За словами затриманого, у березні 2015 року він добровільно приєднався до угруповання бойовиків та займався будівництвом фортифікаційних споруд.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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