В Ужгороді поліція знешкодила банду серійних грабіжників. ВІДЕО

В Ужгороді поліція знешкодила банду серійних грабіжників. ВІДЕО

10:00 10.03.2017

Працівники кримінальної поліції Ужгорода затримали учасників злочинної групи, які протягом останніх шести місців систематично вчиняли крадіжки з квартир громадян та грабувала ужгородців на вулицях.

Серед затриманих є один раніше судимий за розбійний напад чоловік, який користуючись своїм «кримінальним досвідом», допомагав товаришу збувати викрадені речі в ломбард.

Правоохоронці встановили, що дані особи причетні до понад десятка злочинів, зокрема до крадіжки скриньки для пожертв з місцевого магазину, крадіжки велосипеду, гаманців та сумочок від перехожих, та інших цінних речей з помешкань громадян, до яких вони завжди потрапляли через вікно. Наразі частину речових доказів поліцейським вдалося вилучити, щодо решти – встановлюється їх місце знаходження.

За всіма фактами в поліції розпочаті кримінальні провадження та проводяться досудові розслідування. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі оперативні працівники перевіряють чи не мали злочинці ще спільників та чи не причетні до інших злочинів вчинених на території міста.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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