У Чернівцях чоловік практично втратив руку через вибух у магазині

Близько першої години ночі 09 березня до поліції надійшло повідомлення, що біля магазину по вулиці Руській у Чернівцях невідомі чоловіки підірвали гранату. Після чого сіли в автомобіль та поїхали в напрямку вулиці Фастівської.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що під час здійснення покупок один з відвідувачів крамниці тримав у руці металевий предмет циліндричної форми, який був на зв’язці з ключами. В подальшому предмет здетонував, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження кисті правої руки та був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. Медики діагностували у потерпілого травматичну ампутацію другого та третього пальців правої кисті, рвані рани кисті з дефектом м’яких тканин.

Оперативники встановили місце перебування та особу чоловіка. Ним виявився 32-річний чернівчанин. Зі слів чоловіка, він не знає, що за предмет вибухнув у нього в руках та пояснює, що знайшов його на одній із СТО.

З місця події вилучено та відправлено на експертизу металевий предмет циліндричної форми та металеву пластину з кільцем. За попередніми висновками здетонував засіб підриву протипіхотних мін.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області