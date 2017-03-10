У Чернівцях чоловік практично втратив руку через вибух у магазині

У Чернівцях чоловік практично втратив руку через вибух у магазині

11:00 10.03.2017

Близько першої години ночі 09 березня до поліції надійшло повідомлення, що біля магазину по вулиці Руській у Чернівцях невідомі чоловіки підірвали гранату. Після чого сіли в автомобіль та поїхали в напрямку вулиці Фастівської.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що під час здійснення покупок один з відвідувачів крамниці тримав у руці металевий предмет циліндричної форми, який був на зв’язці з ключами. В подальшому предмет здетонував, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження кисті правої руки та був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. Медики діагностували у потерпілого травматичну ампутацію другого та третього пальців правої кисті, рвані рани кисті з дефектом м’яких тканин.

Оперативники встановили місце перебування та особу чоловіка. Ним виявився 32-річний чернівчанин. Зі слів чоловіка, він не знає, що за предмет вибухнув у нього в руках та пояснює, що знайшов його на одній із СТО.

З місця події вилучено та відправлено на експертизу металевий предмет циліндричної форми та металеву пластину з кільцем. За попередніми висновками здетонував засіб підриву протипіхотних мін.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Грабіжників інкасаторського автомобіля затримала одеська поліція. ВІДЕО
Грабіжників інкасаторського автомобіля затримала одеська поліція. ВІДЕО
10.03.2017 | 13:24
У Чернівцях чоловік практично втратив руку через вибух у магазині
У Чернівцях чоловік практично втратив руку через вибух у магазині
10.03.2017 | 11:00
В Ужгороді поліція знешкодила банду серійних грабіжників. ВІДЕО
В Ужгороді поліція знешкодила банду серійних грабіжників. ВІДЕО
10.03.2017 | 10:00
Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО
Бойовика бандформування «Восток» затримала СБУ. ВІДЕО
10.03.2017 | 08:20
Телефонні дзвінки, як афера та шахрайство у соцмережах. ВІДЕО
Телефонні дзвінки, як афера та шахрайство у соцмережах. ВІДЕО
10.03.2017 | 08:00
Поблизу лінії розмежування СБУ затримала бойовика "ДНР". ВІДЕО
Поблизу лінії розмежування СБУ затримала бойовика "ДНР". ВІДЕО
10.03.2017 | 05:00
У Слов’янську СБУ затримала інформаторку терористів «ДНР. ВІДЕО
У Слов’янську СБУ затримала інформаторку терористів «ДНР. ВІДЕО
10.03.2017 | 03:00
На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
09.03.2017 | 23:30
У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
09.03.2017 | 23:15
У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
09.03.2017 | 22:45
Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
09.03.2017 | 22:15
В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:45
Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:20
У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:10
У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
09.03.2017 | 20:45
На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
09.03.2017 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Українці вимагають показових жертв на вівтар боротьби з корупцією
09.03.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
8 марта - день сексизма и унижения
09.03.2017
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтер
Я ехала с убийцей, а он говорил, что российских войск в Украине нет
07.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

8 березня для вас – це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.