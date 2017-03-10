Грабіжників інкасаторського автомобіля затримала одеська поліція. ВІДЕО

Грабіжників інкасаторського автомобіля затримала одеська поліція. ВІДЕО

13:24 10.03.2017

Працівники Малиновського відділу поліції викрили групу осіб, які незаконно заволоділи майном ломбарду на суму 500 тисяч гривень. До складу групи входив охоронець інкасаторської фірми, який перевозив викрадені цінності.

Встановлено, що зловмисники - уродженці різних сіл Одеської області віком від 19 до 39 років - вступили в злочинну змову та розподілили між собою ролі.

Реалізуючи свій злочинний намір, чоловіки на автомобілі «ВАЗ» приїхали до міста Одеси. Зупинившись на вул. Космонавтів, троє з них вийшли з транспортного засобу та попрямували до автомобіля інкасації охоронно-юридичної фірми. За кермом інкасаторського автомобіля знаходився їхній подільник - охоронець зазначеної фірми, який заздалегідь повідомив про місце свого перебування та очікував співучасників.

Зімітувавши відносно охоронця застосування насилля, зловмисники відкрито викрали сумку з ювелірними виробами та грошовими коштами в розмірі 200 тисяч гривень, що знаходилась на задньому сидінні автомобіля охоронної фірми. Разом із викраденим майном правопорушники сіли в свій транспортний засіб, де на них чекали ще двоє співучасників, та зникли з місця скоєння злочину. Охоронець фірми, виконуючи відведену йому роль - введення в оману працівників правоохоронних органів, залишився на місці чекати поліцейських.

Своїми діями зловмисники завдали ломбарду, майно якого вони викрали, збитків на загальну суму 300 тисяч гривень. В подальшому викраденим вони розпорядилися на власний розсуд.

Зараз чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За відкрите викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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