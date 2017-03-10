У Маріуполі в погоні за пасажирами зіштовхнулись дві маршрутки. ВІДЕО
У Маріуполі в погоні за пасажирами зіштовхнулись дві маршрутки. ВІДЕО
Трапилося все у Маріуполі в районі, який місцеві називають тисяча дрібничок. Серед білого дня тут зіштовхнулися два Богдани. Ось як маршрутки завмерли посеред дороги. На відео добре видно, що обидва автобиси рухалися 124 маршрутом.
Оператор – М.Рябченко
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