У Маріуполі в погоні за пасажирами зіштовхнулись дві маршрутки. ВІДЕО

Трапилося все у Маріуполі в районі, який місцеві називають тисяча дрібничок. Серед білого дня тут зіштовхнулися два Богдани. Ось як маршрутки завмерли посеред дороги. На відео добре видно, що обидва автобиси рухалися 124 маршрутом.

Оператор – М.Рябченко

Телеканал ЧП.INFO