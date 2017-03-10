Українські рятувальники потребують допомоги. ВІДЕО

В Україні триває реформа Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для когось вона проходить непомітно, проте вище керівництво ДСНС переконане – покращення є. Звернути увагу хоча б на спорядження бійців та уніформу. Та самі рятувальники іншої думки.

Телеканал ЧП.INFO