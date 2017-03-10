У Львові нетверезий водій врізався в електроопору. ВІДЕО

У Львові нетверезий водій врізався в електроопору. ВІДЕО

20:40 10.03.2017

Під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль, який рухався підозріло. А, коли водій побачив правоохоронців, пришвидшив рух, не зупинило його і червоний сигнал світлофора. Тож екіпаж патрульної поліції розпочав погоню, кілька разів через гучномовець патрульні вимагали водія зупинитися. Та все марно. Аж поки не сталась аварія.

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