Чоловік закопав на городі у банках наркотики. ВІДЕО

Чоловік закопав на городі у банках наркотики. ВІДЕО

20:50 10.03.2017

Кожен добрий господар чи господиня знає, як важливо не згуляти літо і запастися улюбленими продуктами на всю зиму. Для цього люди активно консервують овочі, фрукти, різні салати та компоти. Запасся не на жарт і чоловік на Івано-Франківщині. Однак продукт у банках під кришкою досить специфічний – наркотики. 

Крім того, дивіться в огляді:

В Ужгороді затримали злочинну групу.

Чоловік зберігав арсенал зброї у власному гаражі.

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