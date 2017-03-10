Чоловік закопав на городі у банках наркотики. ВІДЕО

Кожен добрий господар чи господиня знає, як важливо не згуляти літо і запастися улюбленими продуктами на всю зиму. Для цього люди активно консервують овочі, фрукти, різні салати та компоти. Запасся не на жарт і чоловік на Івано-Франківщині. Однак продукт у банках під кришкою досить специфічний – наркотики.

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Телеканал ЧП.INFO