У Запоріжжі собака знайшов покинуте немовля. ВІДЕО

У Запоріжжі собака знайшов, а хазяйка врятувала від переохолодження новонароджену дитину, покинуту біля гаражів. Місцева жителька до приїзду медиків кваліфіковано надала першу медичну допомогу і самостійно відігріла дитину.

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Телеканал ЧП.INFO