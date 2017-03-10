У Запоріжжі собака знайшов покинуте немовля. ВІДЕО
У Запоріжжі собака знайшов покинуте немовля. ВІДЕО
У Запоріжжі собака знайшов, а хазяйка врятувала від переохолодження новонароджену дитину, покинуту біля гаражів. Місцева жителька до приїзду медиків кваліфіковано надала першу медичну допомогу і самостійно відігріла дитину.
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