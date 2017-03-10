Правозахисники розповіли як захистити себе від катувань. ВІДЕО

Катування. Від цього слова мороз по шкірі. Що ж таке катування і які воно має форми, а ще чи відрізняється від тортур. На всі ці запитання відповіли експерти Харківської правозахисної групи на тренінгу для журналістів «Магнолії-ТВ».

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