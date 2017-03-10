В колонії на Хмельниччині засуджені скаржаться на умови утримання. ВІДЕО
В колонії на Хмельниччині засуджені скаржаться на умови утримання. ВІДЕО
З холодними батареями, без нормальних туалетів та під постійним тиском адміністрації - на це скаржаться засуджені в Замковій виправній колоні, що на Хмельниччині. Днями без попередження до них завітали експерти Харківської правозахисної групи. Для них це вже звична практика. Так вони перевіряють, в яких умовах перебувають засуджені та чи не порушуються їхні права.
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