В колонії на Хмельниччині засуджені скаржаться на умови утримання. ВІДЕО

З холодними батареями, без нормальних туалетів та під постійним тиском адміністрації - на це скаржаться засуджені в Замковій виправній колоні, що на Хмельниччині. Днями без попередження до них завітали експерти Харківської правозахисної групи. Для них це вже звична практика. Так вони перевіряють, в яких умовах перебувають засуджені та чи не порушуються їхні права.

Телеканал ЧП.INFO