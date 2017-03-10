Правозахисники закликають посилити захист від домашнього насильства. ВІДЕО
Правозахисники закликають посилити захист від домашнього насильства. ВІДЕО
Українські правозахисники непокояться, що ратифікація Стамбульської конвенції знову під загрозою зриву. Тому вирішили вкотре привести свої аргументи, аби у депутатів не було жодних шансів проігнорувати цей документ.
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