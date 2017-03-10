Заступника голови СБУ запідозрили в корупції. ВІДЕО
Заступника голови СБУ запідозрили в корупції. ВІДЕО
Національне Антикорупційне Бюро продовжує боротьбу з корупціонерами. Дійшла черга і до першого заступника голови Служби Безпеки України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже навіть внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Високопосадовця підозрюють у незаконному збагачені.
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