Заступника голови СБУ запідозрили в корупції. ВІДЕО

Національне Антикорупційне Бюро продовжує боротьбу з корупціонерами. Дійшла черга і до першого заступника голови Служби Безпеки України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже навіть внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Високопосадовця підозрюють у незаконному збагачені.

Телеканал ЧП.INFO