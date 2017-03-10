В Києві поліцейські охорони впіймали викрадачів люків. ВІДЕО

В Києві, на вулиці Вишгородській, поліцейські охорони затримали двох чоловіків. Їх запідозрили у викрадені каналізаційного люка. Затримані довго виправдовувались, але ці слова були зайві, адже у них при собі був пакет із тим же люком.

Телеканал ЧП.INFO