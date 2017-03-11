Топ-менеджера Нацбанку запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
Топ-менеджера Нацбанку запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
В Генпрокуратурі продовжують готувати до суду матеріали справи щодо директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького. Раніше до нього додому з обшуком завітали правоохоронці. У помешканні знайшли 25 тисяч доларів. В Генпрокуратурі переконані, що ці гроші - хабар. Колеги підозрюваного сумніваються у винуватості Сергія Шацького. Звертають увагу на ряд порушень під час обшуків у помешканні банкіра.
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