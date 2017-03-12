Українські рятувальники потребують допомоги. ВІДЕО
Українські рятувальники потребують допомоги. ВІДЕО
В Україні триває реформа Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для когось вона проходить непомітно, проте вище керівництво ДСНС переконане – покращення є. Звернути увагу хоча б на спорядження бійців та уніформу. Та самі рятувальники іншої думки.
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