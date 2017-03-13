CБУ спростувала заяви терористів про українські диверсійні групи. ВІДЕО

CБУ спростувала заяви терористів про українські диверсійні групи. ВІДЕО

06:45 13.03.2017

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови першого заступника командира 2-го армійського корпусу так званої «ЛНР» полковника Олега Анащенка, який звинувачує представників «МДБ народної республіки» в організації замаху на його життя.

Нагадаємо, що раніше пропагандисти «ЛНР» продемонстрували запис українських військових - майора Збройних сил України С.Іванчука та сержанта І.Дєєва, які опинилися в заручниках у терористів. Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України офіційно заперечує ці обвинувачення.

Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових.

СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу.

СБ України й надалі буде оприлюднювати матеріали, які доводять намагання спецслужб РФ та терористів перекласти відповідальність за «власну роботу» на українську сторону.

За матеріалами прес-центру СБУ

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови першого заступника командира 2-го армійського корпусу так званої «ЛНР» полковника Олега Анащенка, який звинувачує представників «МДБ народної республіки» в організації замаху на його життя.

Нагадаємо, що раніше пропагандисти «ЛНР» продемонстрували запис українських військових - майора Збройних сил України С.Іванчука та сержанта І.Дєєва, які опинилися в заручниках у терористів. Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України офіційно заперечує ці обвинувачення.

Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових.

СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу.

СБ України й надалі буде оприлюднювати матеріали, які доводять намагання спецслужб РФ та терористів перекласти відповідальність за «власну роботу» на українську сторону.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2906#sthash.4JAMGzEo.dpuf

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