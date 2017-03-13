На Рівненщині обвалилась стіна будинку, двоє людей врятовані. ВІДЕО

На Рівненщині обвалилась стіна будинку, двоє людей врятовані. ВІДЕО

09:00 13.03.2017

Вчора, о 09:36, до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення, про те, що по вулиці Любінській 39, обласного центру, трапилося часткове руйнування цегляної прибудови приватного, одноповерхового, житлового будинку розміром 14х12 метрів.

В оселі перебувало двоє людей (бабуся та онука), що не могли самостійно залишити помешкання через можливу загрозу подальшого руйнування прибудови.

До місця надзвичайної пригоди негайно було направлено чергове відділення рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Прибувши за вказаною адресою, співробітники ДСНС спочатку допомогли обережно спуститися дівчинці через вікно будинку, а бабусю у супроводі кількох вогнеборців швиденько вивели через вхідні двері помешкання. Травмувань та ушкоджень, ніхто з мешканців будинку не отримав.

На місці події працювали співробітники патрульної поліції, чергові бригади «Рівнегазу», «Рівнеобленерго», працівники управління з питань надзвичайних ситуацій Рівненського міськвиконкому. Від обласного управління ДСНС було задіяно 7 рятувальників та дві одиниці техніки. Причини даного інциденту встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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