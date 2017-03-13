У Краматорську затримано водія-наркомана, який чинив опір поліції. ВІДЕО

Під час перевірки документів 24-річний водій легкового автомобілю, мешканець Костянтинівки ,що повертався з Краматорська додому, почав вести себе неадекватно.

Маючи при собі два пакети з порошкоподібною речовиною, він біля робочого модуля блокпосту намагався їх проковтнути. Коли співробітник Краматорського відділу поліції завадив цьому, чоловік напав на правоохоронця.

Поліцейські, що несли службу на блокпосту, миттєво відреагували на напад та застосували до порушника спецзасоби та затримали його.

Наразі пакети із речовиною вилучено та будуть спрямовані на відповідну експертизу.

Подію зареєстровано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України – «опір працівникові правоохоронного органу».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області