Київська поліція повідомила подробиці розкриття вбивства пенсіонерки. ВІДЕО

Київська поліція повідомила подробиці розкриття вбивства пенсіонерки. ВІДЕО

13:20 13.03.2017

Тіло пенсіонерки із ознаками насильницької смерті виявила сусідка. Вона й викликала лікарів та правоохоронців. Поліція встановила підозрюваного та затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на вулиці Весняній знайдено труп господарки. За вказаною адресою прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Зі слів сусідки, опівдні вона вирішила провідати свою знайому, яка мешкала неподалік. Зайшовши на подвір'я будинку, пенсіонерка помітила, що вхідні двері відчинені. А вже всередині оселі жінка побачила на кріслі тіло господарки, на обличчі якої були помітні тілесні ушкодження. Ознак життя потерпіла не подавала. Лікарі, прибувши на місце, констатували смерть хазяйки.

У вчиненні вбивства працівники карного розшуку стали обґрунтовано підозрювати приятеля її сина. І як виявилося, припущення оперативників підтвердилися.

Поліцейські встановили, що 45-річний чоловік зловживав спиртними напоями і часто займав у пенсіонерки гроші на випивку. Того дня зловмисник знову прийшов до неї додому. Коли жінка натякнула на несплачений борг, гість несподівано накинувся на стареньку. У розпалі сварки він кілька разів вдарив її по голові стільцем. Коли зрозумів, що накоїв, виїхав з Києва і кілька днів переховувався.

Після комплексу розшукових заходів столичні поліцейські затримали підозрюваного на території Хмельницької області.

На даний час зловмисник співпрацює зі слідством. Він зізнався у вбивстві та розповів про обставини скоєння тяжкого злочину. Стало також відомо, що зловмисник вже кілька разів був засуджений.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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