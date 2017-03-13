Учасників блокади ОРДЛО прогнали з Харківської області. ВІДЕО
Учасників блокади ОРДЛО прогнали з Харківської області. ВІДЕО
Активісти розповідають про провокації, нібито у Куп'янськ привезли чимало "тітушок", які оточили їхні намети. У поліції Харківської області події того дня назвали недопущенням перекриття руху поїздів групою радикально налаштованих осіб.
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