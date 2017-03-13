У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
У психіатричній лікарні пацієнтів лишали в небезпеці та катували. ВІДЕО
Село Кудрявоє Охтирського району Сумської області. Саме тут подалі від міської метушні та людей розташована Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2. Донедавна вона практично не відрізнялась від десятків подібних закладів по всій Україні. Доки її головному лікарю, Лілії Неофітній, не вручили повідомлення про підозру від прокуратури. Жінку звинувачують у залишенні в небезпеці та катуванні пацієнтів.
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