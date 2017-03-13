У Києві п’яний таксист влаштував дебош у пологовому будинку. ВІДЕО

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

П’яного таксиста не пускали за кермо усім пологовим будинком та кількома екіпажами поліції. Він увірвався до пологового будинку, що на Виноградарі у Києві і почав трощити двері. Співробітники медзакладу викликали охоронців. Дебошира і це не зупинило, він кинувся навтьоки. Встиг добігти до своєї машини і зачинитися там. Хотів поїхати, але його заблокували поліцейські.

У Запоріжжі зіштовхнулися два легковики і вантажівка…

Моторошна лобова ДТП у Києві…

В Одесі мопед врізався в автомобіль.

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