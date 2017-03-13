У Сумах пожежні врятували дівчину від вогню. ВІДЕО
У Сумах пожежні врятували дівчину від вогню. ВІДЕО
У Сумах загорівся двоповерховий будинок. Дим був настільки їдким, що проник і до сусідів.
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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