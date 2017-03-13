На Донеччині життя 12-річного хлопчика забрала граната. ВІДЕО

Буквально за кілька хвилин до вибуху, двоє хлопчаків безтурботно крокували вулицею. Обоє поверталися із школи мистецтв додому. Всього у декількох десятках метрів від домівки, вони натрапили на фатальну знахідку.

Телеканал ЧП.INFO