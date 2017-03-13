На Донеччині життя 12-річного хлопчика забрала граната. ВІДЕО
На Донеччині життя 12-річного хлопчика забрала граната. ВІДЕО
Буквально за кілька хвилин до вибуху, двоє хлопчаків безтурботно крокували вулицею. Обоє поверталися із школи мистецтв додому. Всього у декількох десятках метрів від домівки, вони натрапили на фатальну знахідку.
|
13.03.2017 | 22:15
|
13.03.2017 | 21:50
|
13.03.2017 | 21:40
|
13.03.2017 | 21:15
|
13.03.2017 | 20:50
|
13.03.2017 | 20:40
|
13.03.2017 | 20:20
|
13.03.2017 | 18:30
|
13.03.2017 | 13:20
|
13.03.2017 | 10:40
|
13.03.2017 | 09:00
|
13.03.2017 | 06:45
|
13.03.2017 | 06:30
|
12.03.2017 | 21:30
|
12.03.2017 | 20:30
|
11.03.2017 | 21:30
-
- 1 з 723
- ››