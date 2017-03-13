В Києві активісти замурували «Сбербанк Росії». ВІДЕО

В Києві активісти замурували «Сбербанк Росії». ВІДЕО

21:50 13.03.2017

Невідомі молодики замурували відділення Сбєрбанку Росії, що на вулиці Володимирській у Києві. Свої дії пояснювали тим, що вважають неприпустимим аби в Україні працювали банки країни-агресора. Близько 50 людей прийшло до фін відділення і почали вивантажувати бетонні блоки. В цей час установу закрили. Поки організатори акції виголошували промови і пояснювали, що останньою краплею стало те, що співробітники банку ніби то обслуговували клієнтів із паспортами так званих ЛДНР, молоді люди встигли замурувати практично всю стіну будівлі. Поліцейські чомусь  не втручались. Нікого не затримали.

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