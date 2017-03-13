На Закарпатті затримали поліцейського-хабарника. ВІДЕО

В Ужгороді затримали поліцейського, який вимагав у підозрюваного 2 тисячі доларів за не притягнення його до кримінальної відповідальності. Правоохоронець приїхав у наперед встановлене місце, де його вже чекали колеги. Чоловік спробував втекти але не зміг. Під час погоні він потрапив у ДТП.

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