Експерти встановлюють причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
Експерти встановлюють причини вибуху на шахті «Степова». ВІДЕО
На стаціонарному лікуванні досі перебувають 23 гірники із шахти Степова, що на Львівщині. Як відомо, 2 березня вони постраждали внаслідок вибуху метану. Восьмеро гірників тоді загинуло.
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