Адвокати Насірова заявляють про тиск активістів на суд. ВІДЕО
Адвокати Насірова заявляють про тиск активістів на суд. ВІДЕО
Сотні активістів прийшли під стіни Апеляційного суду у Києві з вимогою не випускати з під варти, відстороненого з посади голови Державної фіскальної служби. Сам Роман Насіров заявляє, що не винен і навіть якщо його звільнять, з України не поїде. Але у зміні запобіжного заходу Насірову відмовили. Найближчі два місяці він буде під арештом.
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