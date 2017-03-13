Адвокати Насірова заявляють про тиск активістів на суд. ВІДЕО

Сотні активістів прийшли під стіни Апеляційного суду у Києві з вимогою не випускати з під варти, відстороненого з посади голови Державної фіскальної служби. Сам Роман Насіров заявляє, що не винен і навіть якщо його звільнять, з України не поїде. Але у зміні запобіжного заходу Насірову відмовили. Найближчі два місяці він буде під арештом.

Телеканал ЧП.INFO