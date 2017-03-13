На кордоні з Кримом українських правозахисників затримала ФСБ. ВІДЕО

Українських правозахисників затримали спецслужбовці Російської Федерації. Про це стало відомо сьогодні близько полудня. Представники «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник та Володимир Чекригін приїхали на адмінкордон з Кримом. Тут вони мали провести черговий моніторинг. Одначе у нейтральній зоні їхній автомобіль оточили люди із зброєю і почали вимагати документи. Опісля їх повели на допит до російського пункту пропуску.

Телеканал ЧП.INFO