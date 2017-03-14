Учасницю Євробачення від Росії можуть не пропустити на музичний конкурс. ВІДЕО

Цього Року, як відомо, Україна має честь приймати найкращих співаків Європи, після перемоги Джамали на Євробаченні наша країна – організатор відомого музичного конкурсу. Серед країн-учасників якого і Російська Федерація. Та щойно закінчився конкурсний відбір співаків, як вже є перші проблеми. Співачку, яку відібрали для участі в конкурсі у Росії Юлію Самойлову можуть просто не пустити на територію України. А все, через виступи співачки на анексованому півострові.

Телеканал ЧП.INFO