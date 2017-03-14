Учасницю Євробачення від Росії можуть не пропустити на музичний конкурс. ВІДЕО
Учасницю Євробачення від Росії можуть не пропустити на музичний конкурс. ВІДЕО
Цього Року, як відомо, Україна має честь приймати найкращих співаків Європи, після перемоги Джамали на Євробаченні наша країна – організатор відомого музичного конкурсу. Серед країн-учасників якого і Російська Федерація. Та щойно закінчився конкурсний відбір співаків, як вже є перші проблеми. Співачку, яку відібрали для участі в конкурсі у Росії Юлію Самойлову можуть просто не пустити на територію України. А все, через виступи співачки на анексованому півострові.
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