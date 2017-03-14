Поліцейські охорони у Києві затримали двох домушників. ВІДЕО
Поліцейські охорони у Києві затримали двох домушників. ВІДЕО
Двоє чоловіків намагались вдертись в квартиру на першому поверсі. Але небайдужі люди викликали правоохоронці. За виклик взялись бійці поліції охорони і зловмисників затримали.
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