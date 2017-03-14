У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
Завдяки професійності працівників Управління карного розшуку поліції Чернівецької області та бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД вдалося оперативно затримати зловмисника.
Повідомлення про злочин у місті Києві надійшло в суботу близько 23 години. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила тіло 38-річного жителя Луганської області з вогнепальним пораненням голови. З тілесними ушкодженнями у помешканні також знаходився 53-річний одесит, котрий разом із загиблим винаймав дане житло у столиці. У нього лікарі діагностували струс головного мозку та забій м’яких тканин тіла.
Зі слів потерпілого, того вечора у них з сусідом по квартирі гостював знайомий. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка. Коли потерпілий вийшов з кімнати, то почув кілька пострілів. Коли ж молодик повернувся – то побачив, що сусід лежить на підлозі в калюжі крові, а гість тримає в руках пістолет. Зловмисник встиг завдати чоловікові удар пістолетом по голові. Після цього зловмисник втік з квартири, вистрибнувши з вікна третього поверху.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний 37-річний житель Чернівців, уродженець Дніпропетровської області. Чоловік вже був раніше судимий за умисне вбивство.
Затримати зловмисника вдалося у Чернівцях працівникам Управління карного розшуку (УКР) поліції Чернівецької області спільно з бійцями спецпідрозділу поліції КОРД.
Зі слів заступника начальника УКР обласної поліції Миколи Лазорка, у затриманого при собі був квиток до м. Дніпро. Там чоловік планував переховуватися від правоохоронців.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчі дії. Поліцейські з’ясовують всі обставини злочину.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області
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