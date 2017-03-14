Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО

Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО

08:40 14.03.2017

Про затримання двох підозрюваних осіб та нові подробиці розслідування резонансного вбивства вінничанина, труп якого було розчленовано, розповів на прес-конференції начальник ГУНП області Юрій Педос.

Впродовж доби поліцейські затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивства 38-річного вінничанина. Під час побутового конфлікту загиблому було нанесено множинні удари сковорідкою по голові, внаслідок чого він помер на місці злочину.

За словами  керівника поліції, загиблого зловмисники перенесли у підвал, де він знаходився близько двох тижнів. Потім з метою приховування злочину тіло загиблого було розрізане з допомогою електричної болгарки на частини та розпаковане в пакети. Злочинці позбулися цих доказів, розкидавши пакети в різних частинах Вінниці.

Вже після затримання підозрюваних поліцейські вилучили  майже всі частини тіла, які були відправлені на експертизу.

Швидко вийти на слід злочинців допомогло те, що загиблий з листопада минулого року розшукувався, як безвісти зниклий. І виявлений у водоймі протез фігурував в матеріалах розшуковців, як одна з прикмет зниклого вінничанина. Крім того, на руці було невелике татуювання.

В ході слідства оперативниками було з’ясовано, що  підозрювані крім вбивства причетні до пограбування іншого мешканця Вінниці. Вони пробралися до його будинку і на очах власника забрали його особисті речі.

 Наразі обидва перебувають під арештом. Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.115 КК України (умисне вбивство).

Підозрюваним  може  загрожувати довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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