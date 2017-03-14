Поліція Донеччини: під час затримання блокувальників ніхто загадково не зник. ВІДЕО

Чоловік дійсно був затриманий для перевірки 13 березня. Проте він був одним із перших, кого перевірили, провели медичний огляд та заселили у готель у м. Костянтинівка. Наразі стало відомо, що його тільки-но забрав звідти народний депутат України.



В інтернеті поширилася інформація про зникнення одного з блокувальників, за інформацією самих блокувальників, майданівця, який втратив ногу. Чоловік дійсно був одним із тих, кого затримали правоохоронці у рамках контрдиверсійних заходів 13 березня. Але його швидко перевірили, провели медичний огляд та відпустили.

Окрім того, чоловік був заселений поліцейськими в готель у м. Костянтинівка, аби йому було де переночувати.

- Враховуючи стан здоров’я, ми поселили його в готель, бо наступного дня він планував рухатися залізничним транспортом додому. А всі, хто намагаються дискредитувати правоохоронців, нехай залишать свої безпідставні спроби. Ми готові відповісти за кожний свій крок, адже діємо у рамках закону, - наголосив заступник голови Нацполіції України - начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Він також наголосив, що інформація про нібито зникнення особистих речей на місці блокади у Кривому Торці – також не відповідає дійсності і є нічим іншим як свідомим введенням людей в оману.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області