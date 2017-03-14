Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
13 березня о 03:00 виникла пожежа в житловому будинку по провулку Емтеесівський. Сусіди, які побачили дим, що виходив з вікна будинку, одразу зателефонували до Служби порятунку «101».
На ліквідацію пожежі оперативно прибув черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини, який о 05:50 пожежу локалізував, а о 06:32 ліквідував. Під час проведення розвідки в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили бездиханне тіло жінки. Наразі особа загиблої встановлюється.
У результаті пожежі вогнем знищено вікна, меблі, підлогу та речі домашнього вжитку. За попередніми даними причиною пожежі стала необережність під час куріння.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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