У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО

У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО

15:20 14.03.2017

У Сумах, в одному з супермаркетів, спрацювала кнопка «Терміновий виклик поліції». Вже за три хвилини наряд групи реагування поліції охорони прибув за вказаною адресою. Винуватцем виклику став 16-річний місцевий мешканець. Винахідливий відвідувач сховав у екранований фольгою пакет поцуплені у магазині штани та куртку, й намагався вийти повз касу з приміщення торгівельної зали.

Його дії завчасно розгадала продавець-консультант і викликала правоохоронців. Тож біля виходу на юного зловмисника вже чекав озброєний наряд поліції охорони. Зі слів хлопця, на крадіжку зважився, щоб віддати борг, який «заробив» завдяки ігровим автоматам.

Під час огляду у затриманого було вилучено джинси та куртку на загальну вартістю 2000 гривень. Викрадене майно повернуто власнику, а от юний «джентльмен удачі» замість навчання у виші тепер може опинитись за ґратами.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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