У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
Автопригода трапилася у Києві на перехресті вулиць БарбЮса та Ковпака. Зіштовхнулися дві машини: Сітроєн та Тойота.
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