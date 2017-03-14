Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО

Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО

20:20 14.03.2017

Розгін і затримання, гучні заяви та багатолюдні мітинги – події за не повну добу, які так чи інакше пов’язані з блокадою Донбасу. Обговорення цих подій та оцінки дій силовиків розділили і депутатів на засіданні Верховної Ради. Одні засуджують затримання. Інші вважають, що блокаду давно пора припинити.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
14.03.2017 | 21:45
Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО
Дівчина, танцюючи, створила аварійну ситуацію на дорозі. ВІДЕО
14.03.2017 | 21:15
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО
14.03.2017 | 20:45
Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
14.03.2017 | 20:20
У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
У Києві від потужного удару машина перекинулася на дах. ВІДЕО
14.03.2017 | 20:10
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
14.03.2017 | 18:30
У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО
У Сумах поліція охорони оперативно затримала юного крадія. ВІДЕО
14.03.2017 | 15:20
Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
Під час пожежі у Золотоноші жахливо загинула жінка. ВІДЕО
14.03.2017 | 14:21
Поліція Донеччини: під час затримання блокувальників ніхто загадково не зник. ВІДЕО
Поліція Донеччини: під час затримання блокувальників ніхто загадково не зник. ВІДЕО
14.03.2017 | 13:43
Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО
Вінницька поліція повідомила подробиці розкриття звірячого вбивства. ВІДЕО
14.03.2017 | 08:40
У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
У Чернівцях чоловіка затримали за навмисне вбивство у Києві. ВІДЕО
14.03.2017 | 08:20
Поліцейські охорони у Києві затримали двох домушників. ВІДЕО
Поліцейські охорони у Києві затримали двох домушників. ВІДЕО
14.03.2017 | 07:20
Учасницю Євробачення від Росії можуть не пропустити на музичний конкурс. ВІДЕО
Учасницю Євробачення від Росії можуть не пропустити на музичний конкурс. ВІДЕО
14.03.2017 | 07:00
На кордоні з Кримом українських правозахисників затримала ФСБ. ВІДЕО
На кордоні з Кримом українських правозахисників затримала ФСБ. ВІДЕО
13.03.2017 | 23:45
Поліція Полтавщини просить допомоги у розшуку злодія. ВІДЕО
Поліція Полтавщини просить допомоги у розшуку злодія. ВІДЕО
13.03.2017 | 23:30
Адвокати Насірова заявляють про тиск активістів на суд. ВІДЕО
Адвокати Насірова заявляють про тиск активістів на суд. ВІДЕО
13.03.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Про передавачі на Карачуні
10.03.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Українці вимагають показових жертв на вівтар боротьби з корупцією
09.03.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
8 марта - день сексизма и унижения
09.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.