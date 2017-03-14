Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО
Розгін і затримання, гучні заяви та багатолюдні мітинги – події за не повну добу, які так чи інакше пов’язані з блокадою Донбасу. Обговорення цих подій та оцінки дій силовиків розділили і депутатів на засіданні Верховної Ради. Одні засуджують затримання. Інші вважають, що блокаду давно пора припинити.
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