Депутати на засіданні Ради сперечались через блокаду. ВІДЕО

Розгін і затримання, гучні заяви та багатолюдні мітинги – події за не повну добу, які так чи інакше пов’язані з блокадою Донбасу. Обговорення цих подій та оцінки дій силовиків розділили і депутатів на засіданні Верховної Ради. Одні засуджують затримання. Інші вважають, що блокаду давно пора припинити.

Телеканал ЧП.INFO