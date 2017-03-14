Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО

Представники «Сбербанку Росії» поскаржились на активістів у поліцію. ВІДЕО

20:45 14.03.2017

Відділення «Сбербанку Росії» замурували. Інцидент трапився поблизу станції метро «Золоті Ворота» у Києві. Близько 50-ти чоловіків прийшло до стін фінустанови і влаштували протест, а вже незабаром це стало більш схожим на хуліганство, адже молодики почали замуровувати вхід до будівлі. Організатори акції пояснили, що вирішили піти на такий крок через те, що співробітники даного банку ніби то обслуговують клієнтів із паспортами так званих «ЛДНР».

Тим часом в прес-службі української філії «Сбербанку Росії» повідомили, що вони жодного разу не обслуговували клієнтів із паспортами псевдо республік і не планують цього робити. Окрім того вони звернулися із скаргою на активістів у поліцію. Однак, в прес-службі поліції нам повідомили, що їм про це нічого не відомо.

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