На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО
На Вінниччині затримали злочинну групу шахраїв. У поліції кажуть – група діяла за вказівками в’язня, який відбуває покарання у Луганську.
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