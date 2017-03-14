На Вінниччині затримали шахраїв, які працювали на в’язня з Луганська. ВІДЕО

На Вінниччині затримали злочинну групу шахраїв. У поліції кажуть – група діяла за вказівками в’язня, який відбуває покарання у Луганську.

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