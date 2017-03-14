Біля Верховної Ради вимагають справедливого суду. ВІДЕО

Несправедливо засудженим - волю. Із таким гаслом вкотре прийшли до стін Верховної Ради громадські активісти, правозахисники та родичі в’язнів. Вимагають аби депутати проголосували за законопроект 2033 А. Він передбачає пере розгляд справ засуджених за ново виявленими обставинами. Мова іде лише про тих, хто отримав великі терміни або довічне ув’язнення. Документ підтримали у першому читанні ще майже два роки тому. Але з того часу до повторного голосування так і не дійшло. Правозахисники підозрюють, що на депутатів тиснуть прокурори та судді. Адже вони у цьому абсолютно не зацікавлені.

Телеканал ЧП.INFO